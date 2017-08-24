男酗酒失婚 拿刀追砍前妻還襲警

桃園44歲馬姓男子長期酗酒造成家庭失和，與妻離異後仍同住，馬男7月底酒後竟持水果刀揮舞，前妻嚇得帶14歲兒子逃家，馬男的刀一度被17歲長子奪下後，竟再換一把柴刀追趕，警方趕至力阻，馬男還單手掐警脖，雙方發生扭打，最後仍遭支援警力制伏送辦，桃園地檢署依恐嚇、傷害等罪嫌起訴。

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(中時)