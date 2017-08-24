暖化救星！中美等140國2050年可全靠風、水力和太陽能發電

安徽淮南浮動式太陽能發電站是全球最大浮動太陽能站。(圖/新華社)

科學家預估全球195個國家中，包含中國、美國、英國等將近140國到了2050年左右，能夠發展出完全依靠風力、水力和太陽能發電的能源系統，屆時不但可以有效解決地球極端氣候、空氣汙染和能源安全等問題，還能大幅降低每年數千萬名的早死人口，以及增加2400萬個工作機會，好處相當多。

河北臨西工作人員正在巡視水上太陽能設施。(圖/新華社)

根據英國《獨立報》(The Independent)報導，一群研究全球能源供應的科學家預估，包括中國、美國、英國等全球三大主要經濟體在內，全球約有7成國家都能在2050年完成藉由風力、水力和太陽能發電系統，全部供應國內的能源消耗量。他們指出，如果能夠確實執行的話，那麼地球就有希望了，我們不但能夠避免危險的暖化危機，還可以降低每年千萬名早死人口，以及增加2400萬個工作機會，這些優點讓人看到環保的實際益處。

英國近日正在計劃發表一份減碳計畫，致力對抗氣候變遷，希望能在2030年左右達到減碳57%的壯舉，將碳排放量降低到1990年的程度以下。並且宣布2040年將禁止販售全新使用石油、柴油的汽車，以達到有效降低或完全零碳排放量的程度。英國在致力環保方面，可以說相當有心。

(中時電子報)