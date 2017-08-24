暖化救星！中美等140國2050年可全靠風、水力和太陽能發電
科學家預估全球195個國家中，包含中國、美國、英國等將近140國到了2050年左右，能夠發展出完全依靠風力、水力和太陽能發電的能源系統，屆時不但可以有效解決地球極端氣候、空氣汙染和能源安全等問題，還能大幅降低每年數千萬名的早死人口，以及增加2400萬個工作機會，好處相當多。
根據英國《獨立報》(The Independent)報導，一群研究全球能源供應的科學家預估，包括中國、美國、英國等全球三大主要經濟體在內，全球約有7成國家都能在2050年完成藉由風力、水力和太陽能發電系統，全部供應國內的能源消耗量。他們指出，如果能夠確實執行的話，那麼地球就有希望了，我們不但能夠避免危險的暖化危機，還可以降低每年千萬名早死人口，以及增加2400萬個工作機會，這些優點讓人看到環保的實際益處。
英國近日正在計劃發表一份減碳計畫，致力對抗氣候變遷，希望能在2030年左右達到減碳57%的壯舉，將碳排放量降低到1990年的程度以下。並且宣布2040年將禁止販售全新使用石油、柴油的汽車，以達到有效降低或完全零碳排放量的程度。英國在致力環保方面，可以說相當有心。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。