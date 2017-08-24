大陸與沙烏地阿拉伯將共組200億美元投資基金

華爾街見聞報導，沙烏地阿拉伯石油部長表示，沙烏地阿拉伯計畫和中國大陸共同成立、營運一個規模200億美元的投資基金，雙方將按50：50的比例分擔成本和分享收益。除該基金之外，雙方還預計在星期四簽署11份商業協議，總價值約200億美元。

(工商)