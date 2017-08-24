新竹大車站計畫 竹客調度站規畫3500坪商業設施

新竹市長林智堅力推的「大車站計畫」獲納入前瞻基礎建設計畫，新竹客運站前調度站將規畫成3500坪商業設施，預計創造4億元產值。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅力推的「大車站計畫」獲納入前瞻基礎建設計畫，新竹客運站前調度站將規畫成3500坪商業設施，預計創造4億元產值。（陳育賢攝）

為翻轉城市軸線，帶領城市起飛，新竹市長林智堅力推的「大車站計畫」獲納入前瞻基礎建設計畫，並同意補助1200萬元辦理可行性研究，新竹客運站前調度站也將配合市府，規畫成3500坪商業設施，預計創造300個就業機會及4億元產值。

市長林智堅表示，新竹火車站每日平均有4萬人次使用，新竹轉運站每天則有5000至8000搭乘人次，民眾對大眾運輸需求高，大車站計畫將於鐵軌上方建設「跨站平台」縫合前後站，之後進駐商業、休閒、藝文等產業，同時整合大眾運輸，提供民眾無縫轉乘，也將透過都市計畫，促進周邊土地活化利用。

新竹客運調度站約有900多坪土地，市府將與竹客合作，透過都市計畫變更，規畫3500坪樓地板面積的商業設施，預計創造300個就業機會、4億元產值，帶動新竹火車站周邊商業發展，創造車站商圈蓬勃發展。

(中時)