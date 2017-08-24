台中邁開花博第一哩路 中科西向聯外道路竣工

中科東西向聯外道路橋樑段通車，市長林佳龍（中）主持啟用祈福典禮。（陳淑娥攝）

銜接花博后里及外埔園區主要道路，中科東西向聯外道路橋樑段通車啟用。（陳淑娥攝）

邁開花博第一哩路！中科東西向聯外道路橋樑段24日通車，東起后科路3段，西至眉山路，全長900公尺，為銜接花博后里及外埔園區主要道路。市長林佳龍肯定首條花博聯外道路啟用，交出漂亮成績單，未來半年花博建設也將陸續完成，可望打造台中市成為花園城市。

跨越國道1號的中科東西向聯外道路，自2015年8月開工後，歷經630天工期，於今年7月24日竣工，今天舉行啟用典禮，市長林佳龍、市議員陳本添、翁美春等出席儀式。

林佳龍指出，中科東西向聯外道路橋樑段，為銜接花博后里及外埔園區主要道路，此道路跨越國道1號，且涉及眾多管線，施工難度較高，市府投入1億9千多萬元興建，提前完工是花博重要里程碑

林佳龍說，後續其他花博聯外道路也將逐步完成，陸續交出成績單。他強調，花博期間預估半年內有1萬人次參訪，能帶動地方建設，包括交通及展覽場館都會保留下來，期盼台中市在藉由舉辦花博的契機，成為一座花園城市。

建設局長黃玉霖指出，該工程因跨越國道1號中山高橋梁段，為避免施工期間造成行車危險，施工團隊共費時7天於晚間10點至隔天凌晨6點，進行鋼箱梁吊裝及密舖式防護版拆裝作業，並向高公局申請國道1號全線及匝道封閉，可謂克服萬難終於完成工程。

建設局表示，聯外道路橋樑段東起后科路3段，西至眉山路，全長900公尺，路寬由原先19公尺拓寬至40公尺，除可紓解花博期間車潮及人潮，未來更可串聯中科后里園區與后里、大甲，提供在地人及園區廠商更快速、便捷的道路使用。

(中時)