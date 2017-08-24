高市彌陀外海漁船翻覆 1死1獲救
天鴿颱風已過境，高雄外海海象不佳，海面掀起陣陣大浪，一艘設籍高市彌陀漁港、總噸數28.81噸的福勝財號，今(24)日上午在海上作業，疑因風浪過大不堪浪擊，導致整艘船翻覆，造成2人落海，其中，越南籍漁工幸運獲救，46歲蔡姓船長被救起時，已無呼吸心跳，送醫宣告不治。
南巡局第11岸巡總隊表示，上午9時25分接獲報案，彌陀港嘴外約300公尺遠，有1艘漁船翻覆、2人落海，安檢所救援人員隨即搭乘友好漁民蘇萬長1號漁船馳援，抵達翻船所在位置，發現1名外籍漁工攀附翻覆漁船上，相當惶恐，見救難人員不斷大聲呼救，趕緊將他救上船，幸無大礙。
隨後，在距離翻覆漁船約50公尺處，看見蔡姓船長海上載浮載沉，將人救起時已意識不清，返回岸上途中，不停邊施以心外按壓急救，後送岡山醫院急救，經搶救仍宣告不治。岸巡總隊指出，颱風過後，海象不穩定，風浪偏大，今浪高1-2米、陣風達8級，呼籲漁船近日出海作業多加留意小心謹慎。
(中時)
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