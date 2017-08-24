《時來運轉》運彩報報之MLB 強投競逐個人獎 跟買「小」與「不讓分」

紅襪左投賽爾本季表現不錯，自責分率為2.62。(美聯社資料照)

上週介紹過「美國職棒例行賽尾聲，可以跟買競爭外卡資格球隊不讓分提高過盤率」的攻略。本週繼續以「不尬意輸的感覺」為前提，來解讀跟買強投的必勝心法！

直接切入勝投排行榜，目前以15勝居於榜首的道奇柯蕭，應該會在季後賽才再回到先發陣容，因此勝場將被5位以14勝居次的投手們超越(括號內為自責分率)：分別是紅襪賽爾(2.62)、皇家瓦加斯(3.59)、道奇伍德(2.41)，以及兩名同在響尾蛇的戴維斯(4.26)與葛倫基(3.16)。眼尖的球迷不難發現，這些強投所屬球隊，和上週所提及的競爭分區冠軍或外卡資格球隊重疊性極高，也就是無論團隊或個人都有輸不得與積極搶勝的需求，因此在這些投手僅餘約5到6場的先發輪值下，彩迷有機會鎖定「不讓分」玩法進行投注。

上述投手中自責分率較低的賽爾、葛倫基與伍德三人，可再搭配個人奪三振數，來做為投注「大小」玩法的判斷指標。他們本季迄今「投球局數/奪三振數」比值依序是250/175.1、178/159.2、127/123.1，都大於1，代表擁有平均每局至少取得一次三振的能力，也反映出三人較其他投手為優的控場宰制力，在他們的先發場次中，隊友有更多信心專注於協助守備，有可能導致賽果往低比分發展。

其他勝場數較少的強投，當然也有類似如此同步爭取個人與團隊戰績者：像是國東霸權國民岡薩雷茲(12勝5敗，自責分率2.39)、薛爾瑟(12勝5敗，自責分率2.25)，美中強豪印地安人克魯柏(12勝3敗，自責分率2.67)、卡拉斯科(12勝5敗，自責分率3.76)，也都很適合拿來作為「不讓分」或「大小」的投注標的！遇到他們同日先發時，更可積極串關爭取更高獲獎賠率。

(中時電子報)