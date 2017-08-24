航道不斷修正彰化外海風場少3成 魏明谷要向中央反映
經濟部公告彰化外海21個風場，因航道修正少掉8個無法開發，加拿大北方電力公司（NPI）和新加坡玉山能源雙方高層今天帶隊拜訪縣府，反映受航道影響，預計開發風場，少掉41％、205MW的發電容量；魏明谷表示，將和中央積極協商，建設處指出，不斷修正航道結果，影響台灣吸引國際投資的信譽。
NPI副總裁Dino Gliosca表示，公司與玉山能源合作開發的彰化外海風場，代號海龍，是該團隊現階段在全世界最重要、也是金額最大的投資計畫，但是簽署備忘錄計畫投資的風場，受到航道影響，從3個風場，減到目前只剩1.5風場了。
魏明谷表示，離岸風電是國家邁向非核家園，推動能源轉型最重要的電力供應來源，目前航道的劃設已使得整個彰化外海離岸風電的發電容量少了30％，影響甚鉅，這次縣府團隊在英國參訪也發現到，其航道事實上是繞過風場劃設在風場外，確保風場資源能有效利用。
魏明谷直言，理解開發經濟規模對相關產業推動的重要性，正值國家能源轉型的重要時刻，應珍惜難得的風場資源。為追求國家的能源安全，縣府將和中央積極協商，要求將航道往外劃設，保留彰化海域世界級離岸風場資源的完整性，對外商創造更大的經濟誘因。
魏明谷表示，國內因815大停電衝擊，國人驚覺台電傳統大型電網架構脆弱，難以承擔天災人禍等風險，所以想借鏡英國的發展經驗，綠能開發實際需要搭配智慧電網和儲能系統，建立分散式的能源體系，減少電網因發生災害而無法使用的風險，降低原先間歇性、較不穩定綠能對電網的衝擊，未來電網取得綠能的來源應來自儲能系統，更有利於電力調度和電力供應的穩定性。
(中時)
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