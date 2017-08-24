精神病患成大看診 突從3樓一躍而下

（16：38更新）成大醫院一名37歲女子24日下午3時許突然從門診大樓3樓一躍而下，墜落大樓一樓中庭，「碰」一聲巨響嚇壞醫院內許多病患，女子倒臥血泊，醫護人員合力將其送往急診，初步治療後無生命危險，警方了解該女為醫院長期精神病患，疑似不滿等候看診，賭氣跳樓。

成大醫院表示，女子跳樓驚動院內看診患者與家屬，醫護送急診急救，女子右側肺挫傷、合併氣胸、顱底骨折出血、骨盆腔骨折出血，急救後目前意識清楚，暫時住進加護病房。

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(中時)