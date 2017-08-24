七夕冰雕配粉色無酒精特調 好浪漫

遠東Café七夕當日晚餐時段才有的專屬冰雕製作「花草溜冰茶」。(香格里拉台北遠東國際大飯店)

粉色浪漫愛心七夕蛋糕帶有甜蜜感覺。(香格里拉台北遠東國際大飯店提供)

許多消費者會在七夕和另一半選擇在飯店品嘗美味的情人節大餐，今年香格里拉台北遠東國際大飯店除了推出情人節套餐之外，遠東Café七夕當日晚餐時段將有冰雕帶大師帶來冰雕，為戀人打造「花草溜冰茶」，在冰雕上調製專屬的無酒精粉色專屬情人特調，點餐不需加價，即可享受從冰雕上流淌而下的溜冰茶，難得的餐飲經驗，相信會幫今年的七夕情人節留下深刻記憶。

除了「花草溜冰茶」外，The Cake Room今年推出「粉紅愛戀」蛋糕，以浪漫粉紅心型為構想，結合五種夾層囊括香氣宜人的杏仁蛋糕體、酸甜覆盆子慕斯、法國法芙娜巧克力牛奶餡等酸甜誘人滋味，適合與情人在七夕這個甜蜜的節日一起享用。

(中時)