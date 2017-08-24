「個性化」咖啡商品熱銷 走出藍海新策略
咖啡市場漸趨成熟，如何跳脫紅海走出自己的路值得品牌深思，除透過降低成本方式增加利潤外，鮮明個性化商品成為市場新寵，是吸引年輕族群買單主因。
繼今年初統一星巴克引進Coffee Innovation概念，於龍門典藏門市推出全新「典藏氮氣冷萃咖啡」廣受好評，將氮氣加入低溫慢速萃取咖啡中，可選擇蒲隆地吉塔巴咖啡豆或來自盧安達的東剛果基伏湖咖啡豆，典藏氮氣冷萃咖啡泡沫綿密有啤酒沙口氣泡感，後勁是獨特巧克力與柑橘風味。星巴克表示，自導入氮氣冷萃咖啡至今，已帶動龍門門市來客數約成長1成，主要以喜歡黑咖啡與熟客族群為主，目前台北龍門、南京建國、竹北文興、市政門市與期間限定概念店同步導入。
日本UCC上島珈琲推出全新空氣式咖啡機，此機器採用特殊設計導入空氣，製做「冰釀咖啡」口感如黑啤般滑順，上島珈琲預計2020年前在日本咖啡廳與賓館設置3000台機器。目前「COFFEE LOVER’s PLANET」SOGO台北敦化館、SOGO新竹Big City館與「上島珈琲」忠孝敦化店已引進此款機器，蘊含綿密氣泡咖啡在口中擴散風味獨特，細細品味冰咖啡特殊口感。
(中時)
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