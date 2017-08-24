台灣消保會抽查50件食品 近半含反式脂肪

台灣消保會抽查50件食品，當中近半含反式脂肪。（柯宗緯攝）

台灣消保會抽查50件食品，當中近半含反式脂肪。（柯宗緯攝）

你吃的食物安全嗎？台灣消保會近日前往大賣場抽查50件食品送驗，當中不乏大廠牌，國民零嘴、進口洋芋片等，發現44%含有反式脂肪，更有7件超標且標示不實。消保會呼籲，反式脂肪攝取過量，恐引發心血管等疾病，消費者要張大眼睛慎選。

台灣消保會8月初，動員前往旺來昌、家樂福等各賣場，針對消費者常接觸、購買的奶油抹醬、巧克力、奶精、洋芋片等產品進行抽驗，共計50件送交SGS公司就反式脂肪含量檢驗，發現22件含有脂肪酸，28件未檢出。

台灣消保會理事長楊月雲指出，依據衛福部規定食品每100公克反式脂肪含量在0.3公克以下，可標示為0；50件食品中，有1件標示為0.2公克，其餘標為0，但其實有7件產品超過0.3公克標準，其中2件在誤差值範圍內，但廠商未如實標示。

衛福部擬從2018年1月起，規定食品中不得使用反式脂肪，禁用不完全氫化油脂於食品中，違者可依《食品安全衛生管理法》，最重罰300萬元。在此之前，台灣消保會將行文中央，建議強制規定業者如實標示，反式脂肪多少就該標多少，而非低於0.3公克就標為0。

高市衛生局將針對有疑慮食品進行複查，若不符規定則輔導或開罰。營養師朱偉菁指出，反式脂肪攝取過量易增加壞的膽固醇LDL（低密度脂蛋白），引發心血管疾病風險，呼籲少吃糕餅甜點及加工食品，並多吃蔬果等高纖維食物，植物中的纖維質尤其是可溶性纖維，具有降低膽固醇作用。

(中時)