國民黨喊窮 民進黨：吳敦義募款能力強 不是省油燈

國民黨行管會表示，8月份黨工薪水仍無下落，國民黨主席吳敦義說「會繼續努力」。民進黨秘書長洪耀福今天表示，民進黨2018年九合一選舉特別預算」確定1.6億元；不過洪耀福認為，「吳敦義募款能力很強」，「吳敦義當然不是省油的燈」。

民進黨昨天中執會通過「2018年九合一選舉特別預算」案，歲入編列7000萬元，以小額募款為主，而歲出編列6366萬1000元。洪耀福表示，這是第一階段而已。

他說，這是首次提早編列選舉特別預算，第一階段是「準備期」，從今年9月至明年6月，可提早準備布局；第二階段是「決戰期」是從明年6月以後，而目前評估一、二階段的選舉特別預算總額約1.5億元至1.6億元。

洪耀福指出，以前選舉都是使用年度預算，但年度預算比較緊縮，編法保守，民進黨執政後國庫拿錢，反而收受捐款比較謹慎；考量現在選舉佈局要先做，因此首度選舉經費分兩次編列，可以及早啟動選舉，很多都不是在投票前前置活動，例如政黨議題攻防、長期布建，都必須先做。

由於國民黨因為沒有黨產，最近不斷喊窮。洪耀福對吳敦義相當有信心。

洪耀福說，吳敦義的社會能量、人脈很寬，跟建築界、工程界關係很好，而吳敦義的兒子吳子廉跟金融界、創投界很熟、關係綿密，比洪秀柱的募款能力強很多，沒有黨產的國民黨，選舉應該不用太擔心。

洪耀福認為，以吳敦義的能力，國民黨明年選舉，沒黨產，但是一定不會缺錢。國民黨打選戰，錢不是問題。國民黨的主委是一條鞭，有些具有黨工身分，不乏有縣市議會議長或副議長，募款能力本來就會強。

(中時)