芬普尼毒蛋風波擴大 台中、台南、高雄淪陷！

中時
中國時報記者／

芬普尼毒蛋風波一發不可收拾，今日農委會又新增台中1場、彰化2場、台南5場、高雄2場，共10場牧場新增驗出芬普尼毒蛋，皆超過標準5ppb。

新增案例場如下：

台中市高昇畜牧場 驗出6.4 ppb

彰化縣林樂雞場 驗出15ppb

彰化縣宏名畜牧場 驗出10ppb

台南市錦湖牧場 驗出8.7ppb

台南市沈素貞牧場 驗出7.5ppb

台南市信友畜牧場 驗出7.1ppb

台南市西興牧場 驗出27.2ppb

台南市廣福雞場 驗出23.7ppb

高雄市義順牧場 驗出40ppb

高雄市林東行畜牧場驗出31ppb

(中時)

芬普尼毒蛋延燒 台南5蛋雞場淪陷
芬普尼毒蛋風波 高雄新增2畜牧場
關鍵字：芬普尼毒蛋台中台南高雄
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