新店首座生態公園將誕生！ 網路命名票選開跑

裕隆集團由新北市綠美化環境景觀處、新店區公所指導，認養新店第一座7300坪生態公園，第一階段命名活動結束，經由評審團投票、十大名稱出爐，第二階段網路票選將從9月1日至9月30日，邀請民眾一起投票選出心目中理想的公園名稱。

據統計，第一階段民眾共投稿646個名字，其中272個由新店在地民眾提出，有將近3成由其他縣市民眾參與，參加者包含學生、社會新鮮人、家庭主婦、新手爸爸、中產家庭、退休族群等，堪稱是一場關注生態的全民運動。

經由評審團決議，由「森公園」、「綠緞帶」、「裕隆生態森林公園」、「綠湖公園」、「新店中央公園」、「四季森林」、「中興生態公園」、「心森活生態公園」、「裕寶公園」與「新店森林都會公園」等名稱入圍前十名。

裕隆表示，生態公園位於裕隆新店廠區內，是新店第一座7300坪的生態公園；第二階段網路票選將從9月1日起展開，凡是參加網路票選，就有機會獲得電影票2張，歡迎民眾一起為大家的公園，選出最適合的好名字！

(中時)