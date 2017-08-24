《時來運轉》運彩報報之足球 歐冠歐霸附加賽火拚中

本季的歐冠附加賽，英格蘭利物浦已晉級小組賽。圖為利物浦快腿馬內。（美聯社資料照）

歐洲兩大足球盃賽正如火如荼進行附加賽第2回合，歐洲冠軍聯賽（以下簡稱歐冠）已產生10支球隊進入32強小組賽，歐足聯歐洲聯賽（以下簡稱歐霸）則有22隊在附加賽脫穎而出，進入48隊的小組賽行列。

歐冠和歐霸的參賽資格稍微有些複雜，每個國家的參賽名額多寡不同，依據歐洲足聯國家係數（UEFA country coefficients）的排名，決定每個國家的參賽隊伍數目。以歐冠為例，目前是排名前3的國家（西班牙、德國、英格蘭）各有4個名額（前3名直入小組賽、第3、4名踢附加賽），4至6的國家（義大利、葡萄牙和法國）則各有3個名額（前2名直入小組賽，第4至5名國家的第3名踢附加賽、第6名國家的第3名踢第3輪資格賽），往下排名的國家再依次遞減名額，起步則要從第2輪甚至第1輪資格賽開始。

但從下個賽季（2018-19）起，歐冠又將有重大變革，32強小組賽數目不變，但歐洲排名前4的國家，將各獲得4個參賽名額，而且全部直入小組賽，不必再踢附加賽。如果以目前的排名計算，西班牙、德國、英格蘭和義大利各有4隊，等於共計16隊，佔據了小組賽半壁江山。

回到本季的歐冠附加賽，截稿時10支隊伍順利產生，來自前4排名國家的隊伍有3支晉級，西班牙塞維亞和義大利拿坡里都沒有遇到太大麻煩，英格蘭利物浦和德國霍芬海姆由於捉對廝殺，結果由利物浦搶下小組賽門票。其他晉級的還包括斯洛維尼亞馬里博爾、希臘奧林匹亞科斯、蘇格蘭塞爾提克、葡萄牙里斯本運動、俄羅斯莫斯科中央陸軍、賽普勒斯尼古西亞和成為亞塞拜然史上首支挺進小組賽的卡拉巴赫。

落敗的10支球隊仍可轉戰歐霸小組賽，包括霍芬海姆、法國尼斯和羅馬尼亞布加勒斯特星等。歐冠和歐霸的小組賽抽籤以及歐足聯頒獎典禮，將在台灣時間8/25凌晨0點於摩納哥舉行，關注這兩大盃賽發展的球迷，想必都不會錯過這場重要盛典，至於小組賽的形勢和出線隊伍預測，留待下週再和大家分享。

(中時電子報)