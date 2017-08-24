中秋烤這種香腸更健康！
曾幾何時，中秋節在台灣已經變成「烤肉節」，香腸是許多人烤肉架上的常客，不過一般香腸多數脂肪含量偏高，吃多可能對身體造成較大負擔，今年有廠商推出「鮭魚香腸」，健康的食材，讓烤肉也能變健康。
全球最大鮭魚供應商美威鮭魚推出全台唯一用純鮭魚肉製成，由天然胡桃木慢火燻烤的「西式鮭魚香腸」，鮭魚中富含的OMEGA-3脂肪酸及維生素D，是優質蛋白質來源。此外，美威鮭魚在中秋烤物還推出以薄鹽調味，呈現鮭魚鮮嫩豐厚口感的「精選厚切下巴排」與嚴選鮭魚的「精選鮭魚肚條」，為消費者中秋烤架提供別具新意及健康的食材選擇，今年的烤肉節，來個烤鮭魚大餐試試！
(中時)
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