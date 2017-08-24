世大運高爾夫首日 教練分享器掉車上 員警助找回
世大運高爾夫球競賽首日，選手、教練們6時陸續抵達場館桃園市楊梅區揚昇高爾夫球俱樂部，7時許瑞士籍教練Meier marcel匆匆忙忙跑到於場館前待命接駁車旁與司機對話。楊梅警分局外事警員黃彥銘見狀，得知Meier marcel忘了將無線網路分享器帶下車，趕緊協助聯絡，將分享器找回。
警方表示，Meier marcel下車時，將無線網路分享器忘在車上，急忙尋找接駁車駕駛又找不到，所幸黃彥銘協助聯絡道該班次的接駁車駕駛，協助他找回分享器。Meier marcel，表示非常感謝臺灣警察的協助，讓他可以好好專注在比賽，直呼「super！」並與員警留影，為此行留下深刻的臺灣印象。
(中時)
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