世大運高爾夫首日 教練分享器掉車上 員警助找回

瑞士籍教練Meier marcel將無線網路分享器忘在接駁車上，所幸員警協助找回。（警方提供）

世大運高爾夫球競賽首日，選手、教練們6時陸續抵達場館桃園市楊梅區揚昇高爾夫球俱樂部，7時許瑞士籍教練Meier marcel匆匆忙忙跑到於場館前待命接駁車旁與司機對話。楊梅警分局外事警員黃彥銘見狀，得知Meier marcel忘了將無線網路分享器帶下車，趕緊協助聯絡，將分享器找回。

警方表示，Meier marcel下車時，將無線網路分享器忘在車上，急忙尋找接駁車駕駛又找不到，所幸黃彥銘協助聯絡道該班次的接駁車駕駛，協助他找回分享器。Meier marcel，表示非常感謝臺灣警察的協助，讓他可以好好專注在比賽，直呼「super！」並與員警留影，為此行留下深刻的臺灣印象。

(中時)