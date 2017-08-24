世大運》射箭女子個人賽 雷千瑩無緣奪牌

世大運中華射箭女將雷千瑩（前），在個人賽不敵墨西哥選手，無緣奪牌。(中央社資料照)

世大運射箭場進入最後一天賽程，女子反曲弓個人賽「雷母」雷千瑩在銅牌賽迎戰墨西哥選手薇娜西亞，雷千瑩前兩局都沒有射出10分箭，0比4落後，第三局又以27比28輸掉，最終0比6飲恨落敗，無緣拿下獎牌。

雷千瑩在前兩局分別射出27分與26分，薇娜西亞則是很平穩地都射出28分，其中有3支10分箭，4比0領先。

第三局，雷千瑩第1支就射出10分箭，而這也是她整場比賽唯一的1支10分箭，第3支箭再次失誤僅射出8分箭，最終以27比28敗下陣來。

(中時電子報)