iBiKe設置點及大安媽祖主題園區 引起青年代表抨擊

青年代表陳顗勻針對大安媽祖主題園區空有底座無神像、iBike設置地點等，提出質詢。（陳世宗攝）

交通局代表指出，iBike設站因須取得土地所有權人同意，點的設置相當重要，如公園、運動場及學校等較為方便！（陳世宗攝）

台中市第2屆「青年事務審議會」24日展開議案總研商，青年代表陳顗勻等質詢大安媽祖主題園區空有底座無神像、iBike設置地點、815全國大停電、台中國際機場接駁等；副市長張光瑤率領局處代表備詢，期許青年不僅發現問題，更可進一步思考解決之道。

青年代表陳顗勻、魏季宏說，縣市合併前原台中市8區iBike共設155站，原台中縣21區卻只有57站，原縣區21區只有原市區的1/3；交通局在評估要不要設iBike站，考量依據是什麼？iBike若發生違規或違停，市府是否有相關罰則或因應措施？

交通局表示，iBike設站因須取得土地所有權人同意，點的設置相當重要，如公園、運動場及學校等較為方便！iBike歸屬「慢車」，違規稽查尚有難度，市府將參考其他縣市作法，訂定相關制度參考。

大安媽祖主題園區空有媽祖底座卻無神像？青年代表建議不如改成大安宗教主題園區？各宗教只要募到款項就能在園區內，興建代表該宗教精神或信仰神像或建築物，才不會每年農曆三月迎媽祖後，就再無進香客來朝拜，唯有改成宗教主題園區才不會淪為蚊子館。

張光瑤說，市府啟動任何計畫或建設前皆經過詳細效益評估，不論在土地規劃或建物場館使用都以全民為最大考量；如水湳經貿園區打造智慧示範城，其所產生的效益，絕不只有營利面，對台中市整體發展將有很大的助益。

(中時)