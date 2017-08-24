大葉、中榮攜手研發 眼球控制升降智慧病床
病人下床、翻身不求人。大葉大學團隊與台中榮總攜手，24日發表新型輕量智慧病床，可透過手機APP軟體連線，或眼動儀追蹤病人瞳孔移動位置，來操縱病床的升降與翻轉床架，助四肢行動不便的患者不依靠旁人輕鬆下床，也幫助照護者協助臥病者翻身避免褥瘡。
新式智慧病床耗時1年2個月研發，結構以碳纖材質設計，符合人體工學，更輕、更穩固，採用抗菌床墊，並有整體、背部、腳部與尾部床板升降功能，還有左右側傾功能，可依病患需求翻身、調整姿勢或起身下床。
大葉大學副校長葉釋仁表示，大葉與中榮2005年就簽署「榮葉計畫」，結合最新工業科技，對醫院臨床實務需求，研發相關產品；透過材料工程系打造抗菌紓壓床墊、機械自動化工程系設計各式動作、工業管理系進行複材輕量化、工學院與資工團隊則研究眼動儀控制。
衛生局長葉彥伯指出，由於醫療體系是具高度專業領域，長期以來顯得較為封閉、保守，因此業界要能實際了解醫療現場的需求，進而設計研發出符合使用者需要的器具產品，並不容易，這次跨領域的合作計畫，值得期許，希望雙方能保持合作，促進病催生長照4.0的醫療升級。
設計團隊「長期病患輔助下床動力機構及輔具」計畫總主持人賴峰民說，這座智慧病床，主要適用於輕度中風、四肢傷殘的行動不便患者，若用於癱瘓或重症者，建議還是要有醫護或照顧員在旁協助，目前國外線控型病床造價就逾新台幣20萬元，未來若量產盼能控制在10萬餘元上下。
參與共同設計研發的中榮副院長呂炳榮說，智慧病床經人體實測，床墊回彈率佳，臥床患者較容易翻身、下床，將率先引進一床在醫療現場供患者與醫護人員試用，以利團隊參考改良。
(中時)
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