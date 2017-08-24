《戰狼2》太夯被逼捐4億 吳京：對得起良心
大陸九寨溝地震後，不少明星拋磚引玉捐款協助救災，而武打巨星吳京也和老婆謝楠一起捐出100萬元人民幣（約460萬元台幣），未料卻因他的電影《戰狼2》開出好票房，而被部分網友酸應該捐1億元人民幣（約4.6億元台幣），他近日受訪也對此大方回應了。
由吳京自導自演的《戰狼2》目前票房已突破52億元人民幣（約240億元台幣），不斷創新紀錄，他近日上節目聊到被逼捐1億的事情，先表示會向創立壹基金的師兄李連杰學習，接著坦言「第一時間我也有做一些行動，第二，我們現在票房還沒到手呢！」
吳京說，他會把慈善進行到底，「我會用我的方式，我一向習慣於低調，尤其是慈善這種事情。」雖然他不願自詡澄清誤會，但他相信總有澄清的時候，「杰哥（李連杰）也看得到，杰哥也鼓勵我，慈善對得起自己的良心，無論多少，你就是最棒的」。
許多網友也為吳京抱不平，稱是因為《戰狼2》票房上去了，但如果吳京賠了，誰給吳京捐1個億，並直言九寨溝重點旅遊每年收入那麼高，為何還需要別人捐款，轟酸民逼捐根本是「道德綁架」。
(中時電子報)
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