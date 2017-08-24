「叫我第一名‧作伙來讚聲」癌友音樂才藝比賽 傳遞正面能量

參加比賽的癌友（長庚提供）

現今癌症已成為全球文明病，在台灣每5分18秒就有1人得癌症，除了發生率高外，隨著醫療進步，存活期也延長，面臨接踵而至的治療，造成身心靈的壓力，癌友漸漸地自我封閉，而關起與社會連結的那扇門。

嘉義長庚醫院自104年起舉辦癌友歌唱比賽，今年為第三年的「叫我第一名‧作伙來讚聲」癌友音樂才藝比賽，將於8月24日假醫院第二國際會議廳舉辦，為提供癌友展現自我及分享經歷管道，此次活動中特別邀請閩南金曲歌王謝銘祐及嘉義在地歌手蘇宥蓉擔任傳愛大使，透過歌聲鼓勵病友，另由金曲歌王謝銘祐帶領者麵包車樂團演奏及擔任評審，希望以歌聲傳遞正面能量。

活動中共有9組抗癌鬥士參加，以歌及樂器會友，適逢七夕情人節前夕，病友藉此感謝一路陪伴治療十多年的妻子，另其中也有因為長期治療與院內醫療團隊組成隊伍參賽，這名病友雖然裝置人工肛門，但沒有因為這樣而覺得自卑，更與其他好友成立笑臉樂團，在雲嘉地區公益演出表演；嘉義長庚醫療團隊也獻上祝福，希望在場病友在醫療團隊及家屬支持鼓勵下，能用正向、樂觀的態度面對生命的考驗。

(中時)