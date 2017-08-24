近十年來首次舉辦 中日邦交正常化45周年儀式
據日本共同社披露，中國大陸將於9月8日在北京人民大會堂舉辦紀念日中邦交正常化45周年儀式。40周年的2012年因中國方面反對日本將釣魚島國有化而取消，此次將是近十年來首次舉辦。
共同社報導稱，日本國際貿易促進協會會長、前眾院議長河野洋平和日中協會會長、前自治相野田毅等七個日中友好團體的代表們計劃出席活動。據分析，這反映了習近平領導層希望穩定對日關係的意向，此舉是否會推動首腦互訪等高層交流是今後的關注焦點。
報導稱，活動由中國人民對外友好協會和中日友好協會主辦，每五年舉辦一次。中國方面在本月中旬同時發出邀請函，還詢問了日本經濟團體聯合會等的出席意向。
報導指出，中日邦交正常化30周年的2002年和35周年的2007年，都有大陸國家領導人出席。但鑑於目前中日關係處於停滯狀態，現任中國國家主席習近平和國務院總理李克強估計難以參加。
(中時)
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