拿一日票闖世大運賽區觀眾席 韓國攝影遭警轟出場

疑似韓籍攝影記者（戴灰帽者）屢屢違規遭轟出場。（蔡依珍攝）

疑似韓籍攝影記者（戴灰帽者）屢屢違規遭轟出場。（蔡依珍攝）

疑似韓籍攝影記者（戴灰帽者）闖賽區觀眾席，遭警轟出場。（蔡依珍攝）

一名疑似韓國攝影，24日持一日票闖進連世大運官方攝影都不得進入的競賽區，還亂竄至觀眾席拍照，遭桃園警方轟出場。

這名疑似韓國籍攝影，20日世大運跆拳品勢開賽首日就開始在場內遊走法律邊緣，先是買票進場，卻在觀眾席持「大砲」隨意走動拍照、阻擋其他觀眾視線，工作人員幾度制止都恍若未聞。

這名攝影還會跟在場韓籍官員「打小報告」，23日甚至在無證狀況下試圖闖進媒體通道，讓工作人員十分頭痛。

24日早上他見韓籍選手在場上激戰，竟直闖進入連世大運官方攝影都不得進入的競賽區拍照，遭制止後還得意拿出工作人員一日證，一度破例讓他待在媒體區，沒想到他又趁隙闖進觀眾區找制高點拍照。

桃園警分局接獲大會通報，以他屢勸不聽將他請出會場，成為跆拳道比賽插曲。

(中時)