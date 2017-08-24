拿一日票闖世大運賽區觀眾席 韓國攝影遭警轟出場
一名疑似韓國攝影，24日持一日票闖進連世大運官方攝影都不得進入的競賽區，還亂竄至觀眾席拍照，遭桃園警方轟出場。
這名疑似韓國籍攝影，20日世大運跆拳品勢開賽首日就開始在場內遊走法律邊緣，先是買票進場，卻在觀眾席持「大砲」隨意走動拍照、阻擋其他觀眾視線，工作人員幾度制止都恍若未聞。
這名攝影還會跟在場韓籍官員「打小報告」，23日甚至在無證狀況下試圖闖進媒體通道，讓工作人員十分頭痛。
24日早上他見韓籍選手在場上激戰，竟直闖進入連世大運官方攝影都不得進入的競賽區拍照，遭制止後還得意拿出工作人員一日證，一度破例讓他待在媒體區，沒想到他又趁隙闖進觀眾區找制高點拍照。
桃園警分局接獲大會通報，以他屢勸不聽將他請出會場，成為跆拳道比賽插曲。
(中時)
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