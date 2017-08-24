世大運》譚雅婷力抗韓流失敗 銀牌收場

台北世大運射箭項目個人決賽，譚雅婷(中)不敵韓國選手姜彩榮，銀牌收場。（黃世麒攝）

世大運中華射箭女將譚雅婷在反曲弓個人金牌戰面對韓國強敵姜彩榮，雙方前兩局戰平，第三局譚雅婷失常僅射出25分，2比4落後，第四局兩人平手，決勝局27比28，最終3比7飲恨落敗。總結中華射箭隊在此次世大運複合弓獲得1銀1銅，反曲弓3銀，總計4銀1銅，獨缺金牌，實為可惜。

譚雅婷第一局3支箭都是9分，27比29落敗，第二局譚雅婷29比28扳平，第三局3箭8分、9分、8分，姜彩榮則是10分、9分、9分，25比29輸掉該局。

第四局，譚雅婷在關鍵第2箭出現8分箭，雙方28平手，此時比數3比5；比賽進入決勝局，譚雅婷沒能把握住第1支10分箭的1分領先優勢，最終27比28，3比7落敗，僅獲得銀牌。

(中時電子報)