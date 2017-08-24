前瞻預算僵局露曙光 藍允縮減提案量
立法院朝野黨團今二度協商前瞻基礎建設預算案，國民黨團釋出善意，表態願意回頭整併、縮減提案量；立法院長蘇嘉全則希望總數壓低至800、1000案左右，以利後續進程。今天下午5點30分，朝野將進行三度協商。為了趕在確定後續議事進程，蘇嘉全稍早也宣布將會議時間延長至午夜12時。
蘇嘉全表示，院方計算，自今天至8月31日，若扣掉1天處理國體法，以及各黨團發言時間，剩下時間可處理8百案，因此希望國民黨團整併為800案，加上其他主決議等，最後以1千案內處理。
蘇嘉全也說，如果整併順利，1千案統整出來後，下周一於朝野協商先做檢討，有共識的通過、沒共識的就表決，下周二、三、四再送進院會處理。他也建議依照「款、項、目、節」處理，但立委發言要以「款」為單位。
對此，民進黨團總召柯建銘說，民進黨團同意預算可以按照款、項、目、節來處理，但後續細節以及處理程序待確認，包括時間控管等問題，前瞻預算必須在可處理的時間範圍內處理完畢。
至於時代力量、親民黨則建議，在國民黨回頭整併提案之際，可先處理《國民體育法》。對此，柯建銘則表示，只要有誠意落實，按照此方向處理，當然是可談的。
(中時)
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