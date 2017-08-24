世大運射箭反曲弓 譚雅婷輸韓女將奪銀

譚雅婷敗給韓國女將姜彩榮，拿回銀牌。（葉臻攝）

台北世大運射箭反曲弓賽事在今天進入決戰，繼上午中華隊女、男子反曲弓團體賽，分別出戰韓國隊獲得銀牌後，雷千瑩先是輸給墨西哥選手，僅獲得個人賽殿軍，譚雅婷也輸給韓國女將姜彩榮，抱憾射回銀牌。

(中時)