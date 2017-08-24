台日關係深化 司法院前院長賴浩敏：需有正確觀念
司法院前院長賴浩敏今出席日本「外務大臣」表彰儀式。對於台日關係深化，他表示，要有正確觀念、前瞻眼光及包容寬大的胸襟。
日本台灣交流協會代表沼田幹夫今頒發日本「外務大臣」表彰給「日本獎學金留學生聯誼會」，於1988年創辦該會的賴浩敏也受邀出席。
賴浩敏會前接受媒體訪問時表示，對於該會獲獎，他覺得有點不好意思，因為他們只是做應該要做的事情，而且還做得不夠，做得太少，居然讓日本外務省表揚他們，感覺很慚愧，為彌補慚愧，今後要更努力。
賴浩敏強調，今日最重要的是，讓台日關係越來越好，強化及深化，不僅是文化、經濟、社會、觀光等層面，更要進一步、全面的把台日關係作得更好。
賴浩敏說，首先要有比較正確的觀念，其次要有前瞻的眼光，最後需要包容及寬大的胸襟，有高瞻遠矚的眼光。
對於不太正確的觀念，賴浩敏說，「一言難盡」，每個層面都有一些，當然最後可能不得不碰到政治問題，如何拿捏，台日雙方、台灣全體人民、日本社會人民都要有一個好的交流及共識，相信有機會可以做得更好。
台灣曾發生八田與一的銅像遭砍頭，賴浩敏指出，這就是「觀念不正確」，要有一個正確的觀念。我們要以包容及寬大的胸襟容納這些，如果他們有寬大包容的胸懷，就不會發生這件事。
賴浩敏說，人與人之間的尊重，若包容不夠或心胸太狹宰，這樣對大家都沒好處，包括破壞的本人有好處嗎？對台灣社會有好處嗎？對日本、全世界有好處嗎？沒有，那為何要做？
(中時)
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