涉丟催淚瓦斯傷人 美國白人至上主義者自首

新罕布夏州居民坎特威爾參加本月11日在維吉尼亞州夏綠蒂維爾舉行的白人至上主義集會時，涉嫌丟擲催淚瓦斯和其他氣體，並用辣椒噴霧傷人，被警方通緝。

當局表示，坎特威爾已經向維州林奇堡警局自首，目前在地方監獄收押，之後會被帶到夏綠蒂維爾接受調查。

(中時)