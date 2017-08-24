豪門婚變 林知延、吳欣盈對簿公堂沒互動

林知延吳欣盈豪門婚變，對簿公堂，二人毫無沒互動，林知延說什麼都可坐下談，但吳則發不一語。（王己由攝）

吳欣盈在保鏢陪同下抵達北院。（王己由攝）

華南金控副董事長林明成長子林知延，被訴雇徵信社跟監偷拍妻子、新光金控董事長吳東進長女吳欣盈涉嫌妨害祕密案，台北地方法院今(24)日再度開庭，法官以證人身分傳喚吳欣盈，要就她如何發現座車被安裝GPS系統進行詰問調查，但林知延庭訊前卻陳報22張吳欣盈在國外和新加坡籍男子「Weng」的親密出遊照，法官認為照片渉及隱私，當庭諭知依法院組織法規定，改為不公開審理。

這件豪門婚變引發的偷拍監控妨害祕密案，已審理3年多，先前林知延和吳欣盈已兩度同時到庭，今日下午是第三次同時出庭，也是林知延訴請法院裁判離婚一審被駁回後，倆夫妻次對簿公堂，但2人毫無互動，連眼神交會都沒有。

林知延和吳欣盈兩人相戀15年，6年前在國內外舉辦三場「世紀婚禮」，原本「王子與公主」般令人稱羨的佳偶，卻在婚後2年多驚傳婚變。2013年7月5日，吳參加「全球青年領袖論壇」成員聚會，林知延發現吳與新加坡籍、名叫「Weng」的男子，拍攝親密照片多張，吳被質問後承認與對方曾共赴柬埔寨、英國、義大利等國旅行，也曾在美國波士頓、緬甸會面。

他認為「妻子」吳欣盈已違反婚姻忠誠義務，疑似出軌，透過律師劉宗欣找徵信社在吳女座車上裝GPS，還跟監偷拍，吳發現後憤而提告。林、劉雖辯稱是懷疑吳女的司機吸毒涉及不法才裝GPS蒐證，最後仍和2名徵信社人員，為檢察官依妨害祕密等罪起訴。

北院今日下午兩點半開庭，傳林知延、徵信業者林珮瑜、李榮全和律師劉宗欣等4名被告，並傳喚吳欣盈出庭作證。開庭前，林知延、吳欣盈先後抵達法院，林知延說「任何事都可以坐下來談」，吳欣盈除有女保鑣隨行，還安排3名男保全擋駕，開庭前後都沒有發言。

法官是依檢方聲請傳吳欣盈作證，以釐清她是如何發現座車被按裝GPS。不料，林透過律師在今年7月20日，具狀陳報吳欣盈和Weng出遊的22張照片列為證據，並聲請限制同案被告閱覽。但法官當庭詢問林的律師有何法律依據限制閱覽？林的律師方伯勳當庭自承沒有法源依據。

但律師說，22張照片是林知延2013年8月間在家中自己購買的相機內發現，且照片已在林知延與吳欣盈的離婚官司中作為證據使用過，「所以證據能力沒有問題」。對此，公訴檢察官認為，林陳報照片，是想要作為對自己有利的「彈劾證據」使用，檢方沒有意見，但照片涉及隱私，恐有違善良風俗，認為該以不公開審理讓吳欣盈接受檢辯詰問，法官因此諭知改不公開審理，將在庭媒體記者與本案無關者全請出庭。

(中時)