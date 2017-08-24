「共享冷氣」進廣州 備受租屋族青睞

共享經濟的風口吹得各種「共享」滿天飛舞；而共享家電也參與其中，除了共享洗衣機和共享電視之外，共享冷氣也隨之登場。今年10月，廣州將成首個試投「共享冷氣」的城市。

針對共用冷氣《廣州日報》調查指出，287名受訪者中，有約37%的受訪者「有興趣」、近36%的人「願意嘗試」。而對「共享冷氣」來說，最吸引人的優點是方便，近5成的市民認同此觀點；也有人覺得共用冷氣能減少他們的顧慮，即使經常搬家，也能有冷氣。

而「共享冷氣」主採用網路、大數據等新技術，實現「押金＋按時收費」的可循環模式，若消費者下載「共享智能空調」APP，並實名註冊後，就能成為潛在客戶。

只要發布需求，距離最近的線下服務商接到APP訂單後，就會送貨上門安裝。消費者支付一定押金之後，可通過掃描「QR code」加值、開機並使用。

共享冷氣的工作人員說：「共享冷氣目前主要有兩種獲取方式，一種是使用現金付押金，暫定為900元（人民幣，下同）；另一種則為憑藉支付寶信用免押金租用。」

至於收費問題，工作人員補充，目前的使用費是每小時1元人民幣；而空調的安裝和拆卸均不收取費用。

廣州市的白領賴小姐說：「目前在市內租屋，若房東未配空調，必須自己買，搬家時也得帶走，有『共享空調』會方便很多。」

(中時電子報)