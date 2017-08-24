廣州生物島環境佳 有望成為「生物金融華爾街」

22日上午，廣州市城管委領頭協調黃埔區、海珠區聯合執法，依法拆除非法占有土地，和已徵為開發用地的30處違法建設。不久後，廣州生物島環境更乾淨、更整潔、更平安、更有序，有望成為全球聚焦的 「生物經濟曼哈頓」、「生物金融華爾街」。

廣州國際生物島原名「官洲島」，規畫面積1.83平方公里，2000年正式獲國家批准立項並命名。在廣州市「一江兩岸三帶」規畫中，生物島建設成為國際生物醫藥技術創新與國際合作的高地。

高規格配套基礎設施，讓園區環境更乾淨、更整潔、更平安、更有序。截至去年底，生物島累計完成固定資產總投資93.5億元（人民幣，下同），已完成全島市政道路、綠化景觀、供水供電、污水垃圾處理等基礎設施建設，並建設23.8萬平方公尺的標準產業單元一、二、三期和約8.77萬平方公尺的國際公寓。

今年，該區將投資1.58億元對生物島企業總部社區國際公寓按照高標準、國際化的原則進行規範化設計和改造，對生物島市政道路、綠化景觀進行全面升級改造，打造真正的國際化園區。

(中時電子報)