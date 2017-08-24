華航等多家使用 歐盟：A350客機恐有過熱爆炸危險
據路透社（Reuters）報導，歐洲航空安全局（European Aviation Safety Agency）最新研究指出，新型的空中巴士（Airbus）廣體客機A350-900型，因為系統內出現異常現象，會導致液壓系統呈現錯誤模式，導致相關零件快速增溫，產生過熱的現象，嚴重的話恐怕還有爆炸的風險。由於A350客機已有100架出廠，包含國泰航空（Cathay Pacific）、德國漢莎航空（Lufthansa）、卡達航空（Qatar Airways））、新加坡航空（Singapore Airlines）和中華航空都有購買，為防止出現航空意外，歐洲航空安全局已勒令，空巴即刻改善相關系統。
空中巴士A350客機，是空巴新一代專供長途至超長途的廣體客機，屬於現有的A330與A340機型的改良進行版本。2014年底首次交付卡達航空，隔年正式服役上線，陸續成為國泰航空、新加坡航空、泰航（Thai Airways）、德國漢莎航空和芬蘭航空（Finnair）的主力機隊，而台灣的中華航空亦在去年9月正式取得首架A350客機，預計將有14架陸續投入服役。分為800、900與1000三型，最大飛航距離為15,000至16,000公里之間，而最大載客量則介於270至475人之間，與波音787系列成為市場兩大競爭對手。
面對歐盟官方的通知，空中巴士集團發言人表示，已要求軟體部門立即改善，並將深入調查問題所在，才能真正根除病根。
(中時電子報)
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