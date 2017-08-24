世大運》韓流席捲射箭場 包辦9金3銅
射箭本就是韓國人的強項，沒想到這次世大運，韓國隊是如此的恐怖，複合與反曲弓共10個項目，就包辦了9金3銅，只要是闖進決賽，金牌就不落空。
韓國隊在昨(23)日的複合弓項目只有男子團體賽沒有殺進決賽，拿下女團、混雙、男單與女單4金2銅。今(24)日反曲弓男子隊金優鎮、李承潤與李雨錫聯手奪得團隊金牌，崔美善、姜彩榮和李殷京則在女團封后，混雙賽李承潤／崔美善擊敗法國組合摘金。
隨後的個人賽，李承潤輕取俄羅斯選手，這位里約奧運團體金牌名將個人獨拿團體、混合和男子個人3金；姜彩榮6比0擊敗台灣好手譚雅婷，韓國隊在該項完成6連霸壯舉，韓國隊單日包辦所有項目5金。
(中時電子報)
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