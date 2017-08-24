幸福共享講座：打造幸福連線，稻田裡的餐桌計劃

幸福共享講座與您相約8/27下午14:00-15:30在誠品信義店6樓視聽室。圖/中華電信基金會提供

當氣溫持續創下歷史新高、用電量吃緊瀕臨黑燈警戒，卻有一群年輕人搶著揪團下田插秧、學當稻草人，然後在稻田裡用餐。中華電信基金會「幸福共享講座」本週六在誠品信義店展開，邀請到宜蘭子弟廖誌汶分享「稻田裡的餐桌計劃」的魔力，一起感受回歸田野的幸福、帶動農業價值創新的幸福果實。

廖誌汶出身宜蘭務農世家，當過音樂人，開過衝浪店，最後選擇回到故鄉當農夫。有感於農村價值不斷遭受吞噬，廖誌汶發起了「稻田裡的餐桌計劃」，參與活動的消費者完整體驗從產地到餐桌的歷程，成為食農文化的創新者，也實際帶動友善農業的消費鍊，打造台灣的幸福連線。

由中華電信基金會舉辦的「幸福共享講座」，自2013年起即邀請各界名人，分享勇敢逐夢、串連美好、共享幸福的故事。今年講座以「聽土地的聲音」為主題，自8/27起，每週末在誠品信義店6樓視聽室舉行，透過五場跨界分享，和您共享台灣最美的人、事、物。本週六講座熱烈報名中，歡迎上活動網站或電洽(02)2344-5766。

(中時電子報)