芬普尼毒蛋延燒 台南5蛋雞場淪陷

芬普尼毒蛋事件持續延燒，農委會防檢局下午公布新一波檢驗結果，全台新增10場案例，台南市就有5家，這5家牧場飼養雞隻數目近20萬隻，目前台南市農業局、動保處及衛生局已分別派員前往，初步先進行移動管制，禁止運輸，再清點蛋品數量，後續封存並銷毀，衛生局將追查蛋品流向。

5家蛋雞場分別是西港的西興、信友牧場，白河的廣福牧場，下營的沈素貞牧場及北門的錦湖牧場，其中西興牧場與廣福牧場的芬普尼殘量都超過20ppb。

(中時)