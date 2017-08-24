新聞深喉嚨》毒蛋風暴擴大 蔡總統質疑：「何不驗禁藥」不懂裝懂？
芬普尼毒蛋風暴擴大，繼彰化3家蛋雞場雞蛋驗出殺蟲劑芬普尼殘留超標，防檢局23日宣布，南投「飛農牧場」及「八仙牧場」2家雞場也有相同問題，而雞蛋已流向中部縣市。據轉述，23日民進黨中常會上，行政院副院長林錫耀向蔡總統報告，芬普尼是農業用藥，禁用在禽類、畜類，所以國內過去沒檢測，不過兼任黨主席的蔡總統質疑，既然是禁藥，為何不檢測？嘉義縣長張花冠則出面解釋指，因為過去都沒使用，才沒檢測。狀況外，慢半拍的政府，真的沒事嗎？
《經濟學人》近日以專文報導台灣815大跳電，質疑缺電的台灣，外資恐不「來電」。而《時代》雜誌也刊出一篇探討台灣低薪的專題，因為低薪，台灣將成為全球「腦力流失」最嚴重的國家。相較於世大運開幕式的紛擾，這恐怕才是「丟臉丟到國外」吧？
世大運開幕式丟煙霧罐男抓到了！是一名南部的退役軍官，而隨即遭到檢方聲押。近日，「丟煙霧罐」聲押！「毆警」羈押！「偷民進黨部9萬元」羈押！就連砍石像也「羈押」！這符合比例原則？還是只要得罪了民進黨就別想跑，通通押起來？台灣戒嚴了？
24日重頭戲，就是奪牌實力非常雄厚的中華射箭隊將全面出擊，而最主要的強敵又是韓國！怎麼看？
12年前「翻滾吧！男孩」電影中的主人翁之一，體操選手李智凱，12年後靠著高難度的「湯瑪士迴旋」在世大運奪下鞍馬金牌。電影到此「完美落地」，但「翻滾吧！男人」還要進軍東京奧運！值得期待？
更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。
(中時電子報)
關鍵字：世大運
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