柯文哲頒50萬獎勵金 肯定警方5天內查獲滋事者
世大運開幕當天，反年改群眾警方爆發肢體衝突，甚至丟擲煙霧罐導致各國選手無法入場，警方昨天迅速將涉案的陳姓男子等人查獲送辦，台北市長柯文哲今(24)日特地到台北市刑大頒發50萬元獎勵金，感謝警方多日來鍥而不捨追查，強調絕不容許有破壞賽事的脫序行為，希望警方能堅守崗位，加強維安勤務到世大運結束。
柯文哲對警方在5天內便迅速將滋事者帶回偵辦表示肯定，並以「行百里半九十」做為比喻，表示走100公里的路程，走到90公里才算一半，世大運還沒結束之前，希望警方能堅守崗位，讓賽事可以順利進行，閉幕式也必須保持最佳陣容，確保典禮順利進行。
(中時)
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