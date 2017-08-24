《您的一票，決定愛的力量》「數位學習領域」 即日起開放提案
台新公益慈善基金會第八屆「您的一票，決定愛的力量」活動起跑，中華電信基金會今年持續加入活動行列，邀請社區單位提案，攜手推動在地的數位學習。即日起至8月31日止，歡迎各地非營利組織、社區發展協會或社區民間組織踴躍報名。
為縮短城鄉數位落差，中華電信基金會自2006年起和全台各地的社區單位共同設立「數位好厝邊」據點，結合中華電信的資通訊專業，從文化、教育與產業等多元面向協助社區永續發展。近年受台
新公益慈善基金會邀請，共同主辦「您的一票，決定愛的力量」活動，於「數位學習」領域的提案獲選團隊，均能成為「數位好厝邊」合作夥伴，並獲得每組十二萬元獎金、軟體購置費五千元及寬頻二年期贊助。
「您的一票，決定愛的力量」活動邀請全台社福團體上網提案，並由社會大眾投票選拔獲補助單位，關懷領域包括「社會福利」、「文化教育」、「數位學習」、「社會企業」及「樂齡社區」。即日起至8月31日止，歡迎各界團體上網提案。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。