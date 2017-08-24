《您的一票，決定愛的力量》「數位學習領域」 即日起開放提案

台新公益慈善基金會第八屆「您的一票，決定愛的力量」活動起跑，中華電信基金會今年持續加入活動行列，邀請社區單位提案，攜手推動在地的數位學習。即日起至8月31日止，歡迎各地非營利組織、社區發展協會或社區民間組織踴躍報名。

為縮短城鄉數位落差，中華電信基金會自2006年起和全台各地的社區單位共同設立「數位好厝邊」據點，結合中華電信的資通訊專業，從文化、教育與產業等多元面向協助社區永續發展。近年受台

新公益慈善基金會邀請，共同主辦「您的一票，決定愛的力量」活動，於「數位學習」領域的提案獲選團隊，均能成為「數位好厝邊」合作夥伴，並獲得每組十二萬元獎金、軟體購置費五千元及寬頻二年期贊助。

「您的一票，決定愛的力量」活動邀請全台社福團體上網提案，並由社會大眾投票選拔獲補助單位，關懷領域包括「社會福利」、「文化教育」、「數位學習」、「社會企業」及「樂齡社區」。即日起至8月31日止，歡迎各界團體上網提案。

(中時電子報)