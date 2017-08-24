復耕小麥 讓「麥寮」名符其實
平均不到40歲的年輕人許碩彥、吳子瑋、郭慧蟬、陳宏瑋等，為了讓家鄉名符其實為「麥寮」，去年成立友善農場復種小麥，睽違半世紀，小麥重回為麥寮實質與精神象徵，老輩看到既感動又稱許，不少年輕同儕驚奇「這就是小麥！」
麥寮媳婦郭慧蟬與先生有計畫地想回故鄉定居，辭去醫院工作返鄉，希望以夫家幾分薄田做為發展根基，不想隨波逐流的她想來點小革命，經深入了解「麥寮」的由來，原來過去盛產大、小麥，當地農民為了運送麥子，特地在船頭旁搭建寮子儲放，因此得名，於是決定種小麥。
郭慧蟬的老公阿里和吳子瑋、陳宏瑋、許碩彥等是籃球球友，他把老婆的想法告訴死黨，沒想到獲得大家的認同，表態願意一起投入復興消失已久的故鄉農產，「月光下友善農場」於是成立。
去年10月他們種下首批5分地小麥，因為採自然農法，成熟麥子被麻雀幾乎吃掉一半剩不到500公斤，然而當磨成麵粉、製成麵條等時，大夥兒還是很欣慰，麥寮鄉長許忠富與拱範宮大力支持和推廣，列為伴手禮首選。
郭慧蟬說，第一次收成雖不好，但她發現風頭水尾的麥寮冬季東北季風強勁又伴著沙塵，反而減少病蟲害的侵擾，因為連蟲都受不了強烈風沙，對友善耕作的小麥成長大有幫助。
身為麥寮麥豐村長的吳子瑋指出，許多老輩鄉民看到麥子結穗，非常感動，童年回憶都湧上來，鼓勵他們再接再厲，而同輩甚至更年輕的人，則新奇地說「原來這就是小麥哦！」希望未來到雲林來，一看到麥子就知道麥寮到了。
郭慧蟬表示，正面回饋增強他們的信心，今年將以契作擴耕至5公頃，希望回復麥寮就是小麥原鄉的榮景，也讓人民俯拾可吃到最在地、新鮮且安全的麵製品。
(中時)
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