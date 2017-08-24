激似外太空！地表上的外星球秘境冒險
大自然的力量讓人驚艷，除了高山、藍海、沙漠與冰川之外，其實地球上還有一些地方顛覆大家印象，神秘壯觀，奇異非凡，以詭譎衝突之美，擄獲不少冒險玩家造訪，不用搭乘太空梭就能踏足宇宙秘境。
★ 加拿大斑點湖
位於加拿大境內的斑點湖，由於湖水蒸發結晶導致水質中含有豐富的礦物質，因此令湖水產生形狀不同、顏色多樣的斑點。一年之中，雖然湖水顏色不斷改變，但斑點卻不會消退，因此無論何時你到達這裡，都能看到這神秘的斑點景觀。
★ 加拿大冰湖
冰湖位於加拿大阿爾伯塔省班夫國家公園，因其內部含有晶瑩透亮的「氣泡」而舉世聞名。
★ 越南韓松洞
位於越南風牙者榜國家公園隱藏在叢林之中，是世界上最大的天然洞穴。洞內有山有水，堪稱「別有洞天」，但對於這個詭異的地下世界究竟如何形成，至今仍未明確，所以令韓松洞更加神秘無解。
★ 北愛爾蘭巨人堤道
巨人堤道位於北愛爾蘭貝大西洋海岸境內，由大約4萬根六角形石柱組成，氣勢磅礴，仿似巨人之城。這裡每根石柱都排列有序，猶如人工雕刻般，但實際上這是由於火山噴發所致，後又經自然風化，才形成這令人驚嘆的壯麗景象。
★ 坦尚尼亞納特龍湖
納特龍湖是位於坦尚尼亞北部的一處鹹水湖，湖水呈強鹼性，不適宜生物生存，因此又被稱為「地球冥湖」。湖水常年呈現鮮艷的紅色，遙看如血液一般，令人毛骨悚然。
★ 紐西蘭螢火蟲洞
螢火蟲洞位於紐西蘭境內的懷托摩溶洞地區，是舉世聞名的浪漫之地。洞內有成千上萬隻螢火蟲聚集，熠熠生輝，仿似銀河流動，置身其中，猶如夢境。
★ 中國張掖丹霞
對於張掖的丹霞地貌，只能用「震撼」二字形容。磅礴的氣勢，五彩斑斕的色彩，連綿不絕的山巒起伏，讓人不得不佩服大自然在此處的鬼斧神工。
★ 土庫曼地獄之門
地獄之門位於土庫曼境內的一處村莊，由於此處盛產天然氣，有三個巨大的天然氣坑，為避免危險，有人點燃其中一處，誰料大火已經燃燒了43年，仍未熄滅。熊熊燃燒的大火，讓此處猶如地獄一般讓人望而卻步。
★ 美國埃里森洞穴
埃里森洞穴位於美國喬治亞州佩吉山脈境內，洞穴垂直方向上深度超過586英尺，探測人員只得藉助長長的繩索進入，但下墜瞬間，黑暗無比，令人彷彿過了幾個世紀一般絕望。
★ 美國羚羊峽谷
羚羊峽谷位於美國亞利桑納州境內，是世界有名的攝影景點。此處山巒線條圓潤流暢，就連最偉大的雕刻家也無法完成，因此堪稱世界上大自然最富有創造力的奇蹟。
★ 蘇格蘭高地岩石
蘇格蘭高地的岩石，連綿起伏，纖細綿長，猶如上帝之手劃過的留痕。
★ 冰島瓦特納冰川
瓦特納冰川位於冰島東南部的霍思城境內，整個冰川面積足有八千三百平方公里，是一個令人震驚的冰川世界。冰洞內部，晶瑩剔透，湛藍一片，如同身處電影裡的奇幻世界一般。
★ 美國彩色沙丘
彩色沙丘位於美國拉森火山國家公園境內，連綿的沙丘色彩鮮艷，彷彿上帝打翻的調色盤一般，令人流連忘返。丘陵的顏色看起來接近超現實，包含黃色、棕色、綠色、藍色、紅色、紫色等，非常美麗。
(中時)
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