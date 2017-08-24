激似外太空！地表上的外星球秘境冒險

斑點湖（圖片取自於 覽勝網）

加拿大冰湖（圖片取自於 國家地理雜誌）

越南韓松洞（圖片取自於 越南人民網）

北愛爾蘭巨人堤道（圖片取自於 覽勝網）

納特龍湖（圖片取自於 thousand wonders網站）

紐西蘭螢火蟲洞 （圖片取自於 覽勝網）

中國張掖丹霞（圖片取自於 搜狗百科）

地獄之門（圖片取自於 巴哈姆特）

埃里森洞穴（圖片取自於 華語熱點）

羚羊峽谷（圖片取自於 窮游網）

蘇格蘭高地岩石（圖片取自於 壹讀網）

瓦特納冰川（圖片取自於 艾格藍寶網）

彩色沙丘（圖片取自於 travels and living網）

大自然的力量讓人驚艷，除了高山、藍海、沙漠與冰川之外，其實地球上還有一些地方顛覆大家印象，神秘壯觀，奇異非凡，以詭譎衝突之美，擄獲不少冒險玩家造訪，不用搭乘太空梭就能踏足宇宙秘境。

★ 加拿大斑點湖

位於加拿大境內的斑點湖，由於湖水蒸發結晶導致水質中含有豐富的礦物質，因此令湖水產生形狀不同、顏色多樣的斑點。一年之中，雖然湖水顏色不斷改變，但斑點卻不會消退，因此無論何時你到達這裡，都能看到這神秘的斑點景觀。

★ 加拿大冰湖

冰湖位於加拿大阿爾伯塔省班夫國家公園，因其內部含有晶瑩透亮的「氣泡」而舉世聞名。

★ 越南韓松洞

位於越南風牙者榜國家公園隱藏在叢林之中，是世界上最大的天然洞穴。洞內有山有水，堪稱「別有洞天」，但對於這個詭異的地下世界究竟如何形成，至今仍未明確，所以令韓松洞更加神秘無解。

★ 北愛爾蘭巨人堤道

巨人堤道位於北愛爾蘭貝大西洋海岸境內，由大約4萬根六角形石柱組成，氣勢磅礴，仿似巨人之城。這裡每根石柱都排列有序，猶如人工雕刻般，但實際上這是由於火山噴發所致，後又經自然風化，才形成這令人驚嘆的壯麗景象。

★ 坦尚尼亞納特龍湖

納特龍湖是位於坦尚尼亞北部的一處鹹水湖，湖水呈強鹼性，不適宜生物生存，因此又被稱為「地球冥湖」。湖水常年呈現鮮艷的紅色，遙看如血液一般，令人毛骨悚然。

★ 紐西蘭螢火蟲洞

螢火蟲洞位於紐西蘭境內的懷托摩溶洞地區，是舉世聞名的浪漫之地。洞內有成千上萬隻螢火蟲聚集，熠熠生輝，仿似銀河流動，置身其中，猶如夢境。

★ 中國張掖丹霞

對於張掖的丹霞地貌，只能用「震撼」二字形容。磅礴的氣勢，五彩斑斕的色彩，連綿不絕的山巒起伏，讓人不得不佩服大自然在此處的鬼斧神工。

★ 土庫曼地獄之門

地獄之門位於土庫曼境內的一處村莊，由於此處盛產天然氣，有三個巨大的天然氣坑，為避免危險，有人點燃其中一處，誰料大火已經燃燒了43年，仍未熄滅。熊熊燃燒的大火，讓此處猶如地獄一般讓人望而卻步。

★ 美國埃里森洞穴

埃里森洞穴位於美國喬治亞州佩吉山脈境內，洞穴垂直方向上深度超過586英尺，探測人員只得藉助長長的繩索進入，但下墜瞬間，黑暗無比，令人彷彿過了幾個世紀一般絕望。

★ 美國羚羊峽谷

羚羊峽谷位於美國亞利桑納州境內，是世界有名的攝影景點。此處山巒線條圓潤流暢，就連最偉大的雕刻家也無法完成，因此堪稱世界上大自然最富有創造力的奇蹟。

★ 蘇格蘭高地岩石

蘇格蘭高地的岩石，連綿起伏，纖細綿長，猶如上帝之手劃過的留痕。

★ 冰島瓦特納冰川

瓦特納冰川位於冰島東南部的霍思城境內，整個冰川面積足有八千三百平方公里，是一個令人震驚的冰川世界。冰洞內部，晶瑩剔透，湛藍一片，如同身處電影裡的奇幻世界一般。

★ 美國彩色沙丘

彩色沙丘位於美國拉森火山國家公園境內，連綿的沙丘色彩鮮艷，彷彿上帝打翻的調色盤一般，令人流連忘返。丘陵的顏色看起來接近超現實，包含黃色、棕色、綠色、藍色、紅色、紫色等，非常美麗。

(中時)