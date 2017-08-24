遭CNN指控為間諜 俄前駐美大使痛斥胡說八道
俄羅斯前駐美國大使基斯里亞克23日在莫斯科斥責美國有線電視新聞網（CNN）指控他是間諜，是「胡說八道」，CNN不斷追問他這個問題，應感到羞恥。
基斯里亞克接受CNN記者訪問時，被問到與美國總統川普會面時聽到關於敘利亞的機密情資是否感到驚訝。他澄清自己沒有聽到任何秘密，而且雙方討論的內容對兩國是有益的。
但基斯里亞克沒有透露他與川普女婿庫許納見面時具體談話的內容，稱基於對美國夥伴的尊重，不宜透露對話內容。
基斯里亞克說，造成俄美關係暫時陷入「困境」的原因是美國的政策走向，對俄制裁是製造仇俄情緒的工具。
川普「通俄門」事件曝光後，基斯里亞克因牽涉其中而成為美國媒體關注的焦點人物之一。庫許納被媒體踢爆曾在川普大樓見過基斯里亞克，而且提議建立一條能與克里姆林宮直接溝通的秘密管道。
(中時)
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