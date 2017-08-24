里長伯做表率！逾2千里民參訪現代化焚化爐與掩埋場

乾淨無臭整齊的掩埋場現況。（柯宗緯翻攝）

里民參觀掩埋場。（柯宗緯翻攝）

近年，台灣各種垃圾環保抗爭不斷，各縣市更因無處可燒垃圾或掩埋廢棄物。高雄旗山、內門、田寮區有20多位的里長，共組「監督委員會」，2年來陸續帶領2千多位里民參觀焚化爐與掩埋場，盼親自參訪專業的垃圾處理設施，瞭解現代化焚化爐與掩埋場的運作方式，也建立正確的環保觀念。

偏遠地區經常發生偷倒廢棄物的環保事件，捉不勝捉，所以高雄旗山內門田寮區的這群里長伯，組成了監督委員會後，第一個任務就是帶著里民先將里內各個被偷倒廢棄物的環境清理乾淨。

內門區瑞山里長謝振城表示，隨著經濟發展，垃圾與廢棄物的問題，一定也會愈來愈嚴重，大家總會覺得，垃場處理設施不要蓋在我家旁邊，但都忘記了其實垃圾與廢棄物都是人類自已製造出來的，其實現在的廢棄物處理技術已經相當成熟，應該努力把非法偷倒偷埋垃圾的行為趕出去，才是正確的作法。

他說，大家看過焚化爐與掩埋場後，才知道根本不是以前那種又髒又臭的狀況，再加上場裡的人員傳達很多正確的環保知識，里民們都表示非常受用。

(中時)