頒日外務大臣獎 沼田幹夫：延續日台超越世代交流
日本台灣交流協會代表沼田幹夫今頒發日本「外務大臣」表彰給「台灣歌壇」及「日本獎學金留學生聯誼會」團體。沼田幹夫表示，日本和台灣是人與人、心與心相繫的特別夥伴，相信日本與台灣之間的厚重情誼及超越世代的廣泛交流，今後仍將持續下去。
沼田幹夫致詞時表示，外務大臣的表彰是為表揚許多在國際關係領域，對於增進日本與各國的友好親善關係極有貢獻，台灣去年首次由日語教育的兩個學會受獎，今年則由「台灣歌壇」及「日本獎學金留學生聯誼會」獲獎。
沼田幹夫指出，台灣歌壇以「日語世代」為主的會員，每月第四個星期日定期舉辦以日語歌詠短歌的歌會，聽聞最近幾年日台雙方年輕世代參加者也在逐漸增加中。透過短歌這項日本傳統文藝，促進日台的相互理解及友好交流上貢獻極大。
沼田幹夫說，「日本獎學金留學生聯誼會」以接受日本文部省獎學金及日本台灣交流協會獎學金赴日留學的同窗會，留學日本的OB會員至今已超過2000名，包括考試院前院長許水德、司法院前院長賴浩敏等人，正可謂是活躍於各界的日台交流之橋樑。
台灣歌壇副代表曾昭烈表示，台灣歌壇今年剛歡度創立50周年，創立至今，從未改變，是要在台灣守護日本貴重文化的熱誠，現在也由台灣年輕人一點一滴的承襲。
「日本獎學金留學生聯誼會」理事長鍾文岳表示，回顧該會29年來，不僅增進會員間的聯繫與互動，亦推動日本學術之研究，並促進台日文化交流，感謝名譽理事長的慘澹經營與無私無我的奉獻。
(中時)
關鍵字：日本
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