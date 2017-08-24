世大運》波麗士大人辛苦了！ 警友會、分局長當後盾
2017世界大學運動會賽程如火如荼展開，新北市中和警分局投入維安警力，在世大運足球比賽及練習場館周遭，執行「交通管制」及「安全維護」等任務，期間更體恤員警能保有最佳體力，提供最佳服務品質，特別為員警設立「行動補給站」，讓員警在執勤之餘，也能好好休憩並補充體力。
新北市警察之友會第二辦事處主任張慶忠為感念員警的辛勞，特別於世大運酷熱比賽期間提供清涼大西瓜50顆1500餘斤，供員警食用，讓員警大熱天執勤能嚐到清涼香甜多汁的消暑聖品。
除此之外，中和警分局長陳銘宗更共襄盛舉自掏腰包加碼購買400支知名品牌棒棒冰，為同仁加油打氣抗熱消暑，員警均感受到滿滿的關愛。
陳銘宗表示，2017世大運賽事舉辦期間，負責2個足球場館（新莊田徑場及錦和運動場）維安及交管工作及任務繁重，同仁無不審慎以對全力以赴，對於體力及精神上的負荷亦格外嚴峻。
在此，也要感謝來自各界的關懷，有大家對警察工作的支持與愛護，做員警的後盾，警方絕對有信心圓滿達成任務。
(中時)
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