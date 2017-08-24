幫接女友手機竟是她前男友 揪人打成重傷
楊姓男子酒後打電話給前女友楊姓女子，豈料被楊女現任陳姓男友接到，兩人在電話中發生口角，還火爆相約火拚「輸贏」。陳男請卓姓友人找人助陣，持西瓜刀、球棒等物到場圍擊楊男，導致楊重傷送醫。台中地院依殺人未遂等罪判處陳男等4人徒刑5年到6年不等。
判決書指出，104年12月間年僅19歲的楊男，某日晚間酒後打電話給前女友楊姓女子，楊女正在上廁所，現任22歲陳姓男友代接電話，雙方在電話中發生口角，還相約在中市清水區的1家超商前火拼輸贏。
陳男開車載女友到場，發現楊男與2名男子已攜刀械及棍棒在場等候，他擔心不敵對手，立即通知卓男找人前來助陣，卓男糾集吳姓、陳姓等人分持西瓜刀、球棒等器械群起圍攻楊男，雖楊男躲進超商，陳男等人仍窮追猛打，導致楊男腰部及腹部刺傷、脾臟損傷、肋骨骨折等傷勢嚴重，經送醫緊急將脾臟切除搶救。
台中地院先後依殺人未遂等罪，將陳男、卓男及吳男等4人各判處徒刑5年6月到6年6月不等徒刑，卓男等人已提上訴。
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(中時)
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