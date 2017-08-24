世大運》對戰韓國4連敗 就看今晚男籃了

中華對戰韓國苦吞4連敗，止敗希望就靠今晚男籃隊了(大會資料照)

世大運中華隊從昨晚棒球到今日射箭場，面對韓國隊已吞下4連敗，想要抗韓只剩今晚的男籃隊了。

昨晚中華棒球隊3比6落敗，被屏除於四強外，對於衛冕軍而言是重大挫敗，網路上砲聲隆隆。今日中華隊在射箭場對韓國3連戰，可惜男子團體與女子團體先後敗陣，就連機會最大的女子個人譚雅婷也抵擋不了韓流，中華健兒苦吞4連敗。

中華男籃在今晚8點於台北和平館迎戰韓國，中華隊目前在分組預賽2勝1敗(輸拉脫維亞，勝匈牙利和墨西哥)，韓國隊1勝2敗(勝墨西哥，輸塞爾維亞和匈牙利)，中華隊將力拼分組預賽第三勝，同時也希望能將韓國隊擠出晉級安全名單外。

(中時電子報)