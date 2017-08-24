芬普尼毒蛋風波 高雄新增2畜牧場
芬普尼毒蛋今日在高雄新增2場案例，皆在路竹區，其中，義順畜牧場飼養雞隻1萬5000隻、林東行1萬8000隻，包括雞隻與蛋品均已被移動管制，動保處將擇期銷毀，高市衛生局後續則會持續追查蛋品流向，初步了解，這兩場蛋品以銷往台南為主。
高市動保處表示，經採樣檢驗，路竹區義順畜牧場、林東行畜牧場驗出芬普尼殘量分別是40ppb、31ppb，均已超標，農委會人員24日親自南下進行現場移動管制，包括蛋雞、蛋品全部不能移動，今日在義順管制47箱、林東行65箱蛋品，後續將擇期銷毀。
高市衛生局接下來將追查兩場畜牧場蛋品流向，初步了解，這些毒雞蛋皆是銷往台南。
(中時)
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