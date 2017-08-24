新竹市政府「揪團為台灣箭后譚雅婷加油」家鄉箭迷熱情參與

新竹市長林智堅（後座第1排左三）今天在市府大廳的「揪團為台灣箭后譚雅婷加油」 活動中， 與箭迷們一同為譚雅婷加油。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（後座第1排左三）今天在市府大廳的「揪團為台灣箭后譚雅婷加油」 活動中， 與箭迷們一同為譚雅婷加油。（陳育賢攝）

新竹市政府今天下午在市府大廳辦理「揪團為台灣箭后譚雅婷加油」活動，家鄉箭迷熱情參與。（陳育賢攝）

新竹市政府為了提升士氣，現場也免費贈送「台灣加油」紋身轉印貼紙給粉絲。（陳育賢攝）

2017台北世大運射箭賽女子反曲弓個人金牌戰，24日下午由「台灣箭后」譚雅婷對上韓國勁敵姜彩榮，家鄉的新竹市政府特別在市府大廳架起大型投影電視，透過現場轉播辦理「揪團為台灣箭后譚雅婷加油」活動，吸引大批學生與粉絲參加。

市府為了提升士氣，現場也免費贈送「台灣加油」紋身轉印貼紙給粉絲，賽程中則是氣氛緊張，現場司儀不時帶動民眾為新竹子弟譚雅婷加油，市長林智堅也到場觀看整場賽事為中華隊打氣，雖然譚雅婷最後以3：7落敗，僅奪得銀牌，但現場民眾仍給予最熱情的掌聲。

(中時)